Москва, , 19:13 — REGNUM Все показатели по коронавирусу в Москве неуклонно снижаются уже дольше одного месяца. Об этом 11 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, снижение показателей инфекции происходит уже с 7 мая.

«Идёт постоянное стабильное снижение всех показателей, связанных с эпидемией. Это и количество вновь выявленных больных, это подозрительные случаи ОРВИ с положительным диагнозом на коронавирус, это количество госпитализаций и смертей», — сказал Собянин.

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