Нижний Новгород, , 19:08 — REGNUM В Нижегородской области отменяется обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов. Соответствующие изменения внес губернатор Глеб Никитин в указ о режиме повышенной готовности.

Остается обязательным карантин только для тех, кто приехал из-за рубежа.

«Вместе с тем мы просим всех, кто прибывает в регион, по-прежнему соблюдать самоизоляцию, хоть теперь двухнедельный карантин и не является обязательным. Кроме того, нужно по-прежнему носить маски в общественных местах. Это необходимо, чтобы сберечь свое здоровье и обезопасить близких», — отметил глава региона.

Сохраняется запрет на въезд из выезд из населенных пунктов, где продолжает действовать карантин: Дивеево, Кулебаки, Павлово и Выкса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в области отменятся цифровые пропуска на выход из дома. Снимаются ограничения на количество и продолжительность прогулок. По решениям муниципалитетов в зависимости от эпидситуации открываются парки и скверы. При этом сохраняется масочный режим в общественном транспорте, магазинах, аптеках.

Читайте также: В Нижегородской области с 12 июня отменяются цифровые пропуска