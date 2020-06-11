Рим, , 19:07 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 11 июня, в Италии умерли 34 167 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 53 (днём ранее — на 71), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 171 338 человек, за день этот показатель увеличился на 1399 (днем ранее — на 1293).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 379 (днем ранее — на 202). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 236 142. В настоящее время заражены 30 637 человек — на 1073 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.