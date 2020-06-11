Москва, , 19:07 — REGNUM Москва не может содержать перепрофилированные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом и не возвращать их к профильной работе. Об этом 11 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не можем бесконечно держать под ружьём постоянные госпитали, которые нужны для плановой помощи. Мы оставляем оптимальную группировку ковид-госпиталей, но в запасе у нас будут временные госпитали, хотя они оснащены на высоком уровне, нисколько не хуже, чем клиники, которые сейчас работают», — заявил Собянин.

Также в эфире телеканала было отмечено, что ограничения на въезд в Москву пока не планируется вводить. Тем не менее массовые мероприятия проводиться в ближайшее время не будут.