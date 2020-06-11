Челябинск, , 18:58 — REGNUM В Челябинской области торжественно открыто трудовое лето областного студенческого отряда. Церемонию провёл глава региона Алексей Текслер в формате видеоконференции, сообщает его пресс-служба.

Губернатор напомнил, что 2019 год был доя отряда успешным — он оказался лучшим в России и получил Большом Кремлёвском дворце заслуженную награду — красное знамя. Текслер пообещал и дальше поддерживать отряд в трудовой деятельности и в организации для студентов рабочих мест. Также он поблагодарил молодёжь за социально-патриотические инициативы и за реализацию творческих, спортивных и волонтёрских проектов.

Командиры 14 отрядов по традиции сдали рапорты о готовности к целине. А Текслер передал руководителю регионального студотряда Юрию Болдыреву символическую путевку в новый трудовой семестр.