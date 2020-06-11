Москва, 11 июня 2020, 18:55 — REGNUM Заведения общественного питания нельзя открывать без дополнительных санитарно-эпидемических требований. Об этом 11 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Просто так открывать нельзя. Должны быть требования по дезинфекции, по постоянной чистоте в кафе и ресторанах. Это целый набор серьезных требований», — сказал Собянин.
Мэр Москвы отметил, что бизнес выражает озабоченность суровостью новых требований. Поэтому столичные власти решили обсудить их с предпринимательским сообществом.
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