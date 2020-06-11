Осло, , 18:50 — REGNUM Правительство Норвегии отменило требование оставлять свободные места в самолетах для соблюдения мер социального дистанцирования пассажиров, 11 июня сообщает агентство Reuters.

По сообщению Министерства транспорта Норвегии, данная мера более не является необходимой в связи с улучшением ситуации с COVID-19 в стране.

Норвегия уже ослабила ограничения поездок и полетов, ранее ограниченных из-за эпидемии коронавируса, и планирует открытие границ 15 июня.

Читайте также: Власти Турции назвали дату возобновления авиарейсов с Россией