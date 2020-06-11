Москва, , 18:47 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера пособия для безработных на период с мая по июль включительно до 4,5 тыс. рублей, сообщает 11 июня пресс-служба правительства Российской Федерации.

Это решение принято для оказания дополнительной поддержки граждан РФ.

«Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин… Минимальное пособие по безработице за май-июль увеличивается до 4,5 тысяч рублей», — указано в сообщении.

Кроме того, в постановлении отмечено, что индивидуальные предприниматели, вынужденные прекратить свою деятельность в условиях пандемии коронавируса и официально зарегистрировавшиеся в качестве безработных, получат денежное пособие в максимальном размере в 12 130 рублей.

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