Челябинск, , 18:32 — REGNUM В Челябинске расследуется уголовное дело по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его знакомого. Об этом сообщает областное управление СКР.

Ночью 10 июня возле одного из домов было найдено тело гражданина с обширными ожогами. Там же обнаружили его знакомого с ожогами разной степени тяжести, но живого. Его доставили в больницу.

По факту преступления, совершённого с особой жестокостью, возбудили дело. Силовики устанавливают круг причастных лиц.