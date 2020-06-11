Комрат, Молдавия, , 18:31 — REGNUM Председатель Народного собрания Гагаузии (НСГ) Владимир Кысса заразился коронавирусом. Как сообщил спикер 11 июня комратскому изданию «Гагауз-инфо», он вероятно заразился от своего отца.

Кысса рассказал, что, узнав о болезни отца, решил сдать тест. «Тест оказался положительным. Чувствую себя нормально, иногда поднимается температура», — рассказал спикер.

Он добавил, что лечится дома, поскольку заболевание у него проходит в легкой форме.

ИА REGNUM напоминает, что в Молдавии за последние сутки зафиксирован абсолютный рекорд числа заболевших коронавирусом — 406 новых случаев, что примерно вдвое больше показателей предыдущих дней. Общее число случаев коронавируса в стране достигло 10 727 человек. С начала эпидемии 375 человек с коронавирусом умерли, а 6072 пациента вылечились.

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