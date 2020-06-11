Гватемала, 11 июня 2020, 18:25 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников Гватемалы достигло 225, пишет 11 июня Prensa Libre.
По данным гватемальского минздрава, никто из заражённых коронавирусом медиков не умер.
Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Гватемале достигло 8221, летальных исходов среди этой категории пациентов 316, число излечившихся — 1504.
Напомним, первый случай инфицирования коронавирусом в Гватемале зафиксирован 13 мая. В стране действуют карантинные меры.
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