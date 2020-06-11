Кишинёв, , 18:22 — REGNUM В Молдавии за последние сутки зафиксирован абсолютный рекорд числа заболевших коронавирусом — 406 новых случаев, что примерно вдвое больше показателей предыдущих дней. Как сообщили 11 июня в министерстве здравоохранения Молдавии, общее число случаев коронавируса достигло 10 727 человек, передает ИА REGNUM.

Также за последние сутки в Молдавии умели четыре пациента с коронавирусом, а общее число жертв увеличилось до 375 человек. Вылечились с начала эпидемии — 6072 пациента.

Сейчас в республике от коронавируса лечатся 4280 человек. Из них 339 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отметим, что до сих пор число новых случаев коронавируса в Молдавии ни разу не превышало 300 человек, и в среднем составляло в посоледние дни около 150−200 человек.

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