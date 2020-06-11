Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 18:11 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) молодые волонтёры раздали землякам на улицах города ленточки-триколоры, символизирующие государственный российский флаг. В условиях пандемии акция прошла с соблюдением необходимых санитарных мер. Однако ряд мероприятий, посвящённых государственному празднику, в газовой столице Ямала решено отменить, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодые уренгойцы вручают триколоры землякам Пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя

Было отменено вручение ленточек — триколоров и значков пациентам, выписывающимся из Новоуренгойской центральной городской больницы. По словам главного врача Новоуренгойской ЦГБ Ирины Груздевой, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе напряжённая и наилучший вариант — провести торжества в режиме онлайн.

Пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя

Также из-за коронавируса отменили все посвящённые Дню России выездные концерты во дворах.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на Ямале на 11 июня подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 35 — в Новом Уренгое.

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