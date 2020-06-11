Великий Новгород, , 18:20 — REGNUM В Новгородской области с 15 июня планируют начать постепенное снятие антивирусных ограничений, а с 25 числа — возобновить работу летних кафе с верандой, музеев, библиотек и многого другого. Об этом 11 июня во время заседания регионального оперативного штаба заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил глава региона, с понедельника, 15 июня, в Маловишерском и Чудовском районах, наиболее пострадавших от пандемии, при условии соблюдения масочного режима, будут сняты ограничения на непродовольственную торговлю в магазинах с отдельным входом, что позволит выровнять в этих муниципалитетах ситуацию, по сравнению с другими районами, находящимися сегодня в «красной» зоне.

При этом ожидать снятия массовых ограничений в Новгородской области в ближайшие дни ожидать не стоит. Изменения начнут происходить с 25 числа. С этого дня в регионе планируется разрешить работу летним кафе с верандами, музеям, библиотекам, парикмахерским и детским игровым площадкам. Кроме того, губернатор обратил внимание глав районов, муниципальных образований и остальных чиновников на то, что они должны будут оперативно оказывать содействие бизнесу.

«Знаю, что раньше летних кафе у нас не было, и это определенный процесс согласования. Прошу провести его заблаговременно, коротко и с минимальными бюрократическими проволочками, — заявил Никитин. — До 25 числа всю эту работу необходимо закончить».

Кроме того, он отметил, что с 6 июля в области открываются гостиницы, при условии исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Но подчеркнул, что спортивные и фитнес-клубы, кафе и торговые центры откроются не в ближайшее время.

Также губернатор поручил своему заместителю Анне Тимофеевой, совместно с министерством здравоохранения Новгородской области, возобновлять плановую госпитализацию в тех учреждениях, которые будут к этому готовы. В свою очередь чиновница предложила продлить еще на один месяц единоразовую региональную выплату медработникам, непосредственно находящимся в рисковой зоне: врачам, среднему медперсоналу, прочему персоналу, обеспечивающему работу первичного звена и персоналу, обеспечивающему условия для оказания скорой помощи. Данное предложение губернатор поддержал.

Отметим, обсуждение возможных послаблений в регионе прошли на фоне стабильной динамики суточного роста числа заболевших. Как и сутками ранее, за 10 июня в регионе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1867 случаев инфицирования, из них 613 человек уже вылечились. 11 пациентов скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде отложили купальный сезон на фоне роста числа заболевших