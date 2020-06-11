Тула, , 18:05 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлён в Тульской области до 22 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Соответствующие изменения в указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс 11 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Это требование не применяется к работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий, предприятий и организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области», — уточнили в управлении пресс-службы.

Также в регионе разрешено проведение официальных мероприятий с числом участников до 50 человек при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфекции места проведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тульской области с 19 марта по 11 июня подтверждено 5 тыс. 047 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 961 человек выздоровел, 53 скончались.