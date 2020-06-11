Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Состоялся анонс новой игры про роботов-трансформеров Transformers: Battlegrounds. Её дебютный трейлер был опубликован 11 июня на YouTube-канале компании Ourtight Games.

В Transformers: Battlegrounds геймерам предстоит вновь спасти Землю от атаки десептиконов, управляя роботами из отряда автоботов. Релиз игры ожидается 23 октября 2020 года.

Напомним, «Трансформеры» — это популярная серия игрушек от компании Hasbro. Позже история о противостоянии разумных роботов легла в основу нескольких мультсериалов, комиксов и фильмов.

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