Сыктывкар, , 18:02 — REGNUM В Коми за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 — опасная инфекция обнаружена у 111 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Минувшие сутки пополнили и статистику летальных исходов — скончался один пациент. Всего с начала эпидемии в республике скончались 28 человек с коронавирусом, 960 — выздоровели.

Общее число зараженных в республике с начала эпидемии — 1804 человека. Коми находится на 62-м месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.