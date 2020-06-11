Ростов-на-Дону, , 18:01 — REGNUM Уличные художники Ростова-на-Дону приняли участие в фестивале, посвящённом Дню России. На стенах зданий изобразили тех, кто плечом к плечу встал в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

«В Ростовской области проходит одна из самых ярких акций — фестиваль граффити. Летопись современной России на стенах зданий создает новый яркий облик города, позволяет акцентировать внимание жителей на героев наших дней», — подчеркнул первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

В рамках фестиваля граффити «День России» уличные художники изобразили медиков, волонтёров, соцработников, работников общественного транспорта, педагогов.

ИА REGNUM отмечает, что граффити в поддержку медиков также появились в Екатеринбурге, Пензе, Калуге.