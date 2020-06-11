Москва, , 18:14 — REGNUM Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, требует только одного — соблюдения закона. Об этом 11 июня заявил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У нас был короткий разговор с семьёй. Но я услышал несколько хороших фраз. Брат сказал: мы хотим только одного — чтобы все было по закону. А в законе не написано, что талантливый актер имеют право на снисхождение по своим регалиям. Мы все равны перед законом», — сказал Добровинский.

Также адвокат отметил, что матери погибшего Захарова по состоянию на 10 июня не сообщили о смерти сына. Не исключено, что она до сих пор не знает о его гибели.

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