Мурманск, , 17:54 — REGNUM 24 июля в Мурманской области откроются 600 избирательных участков. В голосовании по поправкам в Конституцию смогут принять участие более 580 избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

Голосование на участках продлится до 1 июля. В избиркоме отмечают, что процесс голосования будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм: каждому избирателю измерят на входе температуру, выдадут маску и перчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы президентомВладимиром Путиным. Голосование должно было состояться 22 апреля, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.