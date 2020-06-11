Нью-Йорк, США, , 17:54 — REGNUM Netflix выпустила первый трейлер комедийного фильма Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Его опубликовали на YouTube-канале компании 11 июня.

Главными героями фильма станут два музыканта из Исландии, которые мечтают представить свою страну на песенном конкурсе «Евровидение». Для достижения своей цели им придётся столкнуться с недобросовестными конкурентами и недоверчивыми земляками.

Премьера Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ожидается 26 июня 2020 года. Фильм будет доступен в онлайн-кинотеатре Netflix.

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