Душанбе, , 17:53 — REGNUM В Таджикистане 36% от всех выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на медицинских работников. Об этом говорится в отчёте Страновой команды ООН в Таджикистане «COVID-19: Отчет о ситуации в Таджикистане №10».

Всего по данным авторов документа, в стране коронавирус выявлен у 1 701 медицинского работника (по состоянию на 8 июня). Главной причиной сложившейся ситуации эксперты указали отсутствие средств индивидуальной защиты у медработников, особенно в начале вспышки распространения коронавирусной инфекции в стране.

Напомним, по состоянию на вечер сегодня, 11 июня, в Таджикистане зарегистрировано 4834 случая заражения коронавирусом, 49 летальных исходов. 3062 человека излечились.