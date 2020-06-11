Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Полиция Курортного района Петербурга возбудила уголовное дело в отношении матери младенца, которого покусала собака, живущая в семье. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Курортном районе Петербурга 30-летняя мать 10 июня недосмотрела за своей собственной собакой породы джек-рассел-терьер, в результате та напала на младенца и сильно покусала его. Малыш в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него множественные укусы грудной клетки, рук и ног.

«В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)», — отметили в ведомстве.

Максимальное наказание по этой статье — до одного года лишения свободы.

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