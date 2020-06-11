Махачкала, , 17:48 — REGNUM Прибывшая в Дагестан бригада врачей из Москвы направлена в республику не для проверки коллег, работающих в больницах региона, а для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня, 11 июня, в ходе совещания в минздраве Дагестана заявил возглавляющий делегацию главврач больницы в поселке Коммунарке Денис Проценко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Накануне в международном аэропорту Махачкалы приземлился борт с медицинскими сотрудниками ведущих больниц Москвы. В состав бригады вошли инфекционисты, рентгенолог, терапевт и анестезиолог, имеющие опыт в перепрофилировании столичных стационаров под лечение пациентов с коронавирусом.

«Главная задача приезжих специалистов, по словам Дениса Проценко — не проверять, а помогать и поддерживать дагестанских коллег в этой нелегкой борьбе с новой коронавирусной инфекцией. <…> Сегодня врачи планируют посетить несколько медицинских организаций, перепрофилированных под стационары для лечения пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении регионального минздрава.

В первую очередь столичные специалисты посетят Республиканский центр инфекционных болезней, Республиканскую клиническую больницу и Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Врачи ознакомятся со схемой лечения пациентов с COVID-19 и осмотр тяжелых больных.

Читайте также: Врачи из Москвы привезли в Дагестан лекарства для борьбы с COVID-19