Москва, , 17:41 — REGNUM В ходе Парада Победы 24 июня по Красной площади пройдут около 30 танков Т-34, а в воздушной части парада будут задействованы 75 самолётов и вертолётов, сообщил 11 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совета безопасности под председательством президента РФ Владимира Путина.

«Впервые по Красной площади после Парада, где шли машины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, пройдут практически 30 танков Т-34», — сказал Шойгу.

Кроме того, он рассказал, что в воздухе над Красной площадью 24 июня пройдут самолеты Дальней и стратегической авиации, штурмовики, истребители, а также вертолёты различных типов, а всего 75 воздушных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России указал, что на параде в честь 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне будет показано много новой техники, которая поступает на вооружение Российской армии.

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