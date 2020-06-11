Челябинск, , 17:39 — REGNUM В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, ведённый в марте из-за пандемии коронавируса. Теперь он действует до 30 июня, сообщает пресс-служба губернатора.

Распоряжение подписал глава области Алексей Текслер. В регионе запрещены массовые мероприятия, а также ограничена работа ряда объектов. Впрочем, снятие ограничений возможно досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня будут возобновлены занятия на открытом воздухе для учащихся спортивных школ. Кроме того, снова откроются санатории с медицинской лицензией.