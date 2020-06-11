Москва, , 17:34 — REGNUM На военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве будет представлено много новых образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Министр рассказал, что на сегодняшний день уже проведено три репетиции парада.

«В этом году достаточно много новой техники будет показано, новых образцов вооружения, которые поступили уже и продолжают поступать на вооружение. Это касается и авиационной техники, и наземной техники, и техники ПВО», — сказал Шойгу.

Он добавил, что впервые по Красной площади «после парада, где шли машины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, пройдут практически 30 танков Т-34, которые, собственно, олицетворяют Победу».

Глава Минобороны также сообщил, что в предстоящем параде будет задействовано в общей сложности 75 воздушных судов.

«Это касается и дальней авиации, и стратегической авиации, штурмовики, истребители, безусловно, вертолёты», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что это «не какие-то специальные машины, которые сидели и долго ждали, когда придёт их пора», а вся эта техника взята из боевых частей.

Министр также доложил главе государства о мерах по предотвращению распространения коронавируса среди военнослужащих, применяемых в ходе подготовки к параду. Ранее в Минобороны сообщили, что все мероприятия проводятся в строгом соответствии с рекомендациями оперативного штаба ведомства по борьбе с инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: среди участников парада Победы инфицированных коронавирусом нет

Читайте развитие сюжета: Танки Т-34 и 75 единиц авиатехники. Шойгу о Параде Победы 24 июня