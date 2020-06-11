Москва, 11 июня 2020, 17:37 — REGNUM В РЖД объявили о начале набора на обучение и дальнейшее трудоустройство женщин по направлению помощник машиниста — первой ступени для получения профессии машиниста. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Обучение профессии помощника машиниста будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Срок подготовки — 24 месяца.
Чтобы пройти отбор, необходимо быть старше 18 лет, иметь образование не ниже среднего общего и успешно пройти предварительное медицинское обследование, в том числе психофизиологическое.
Ранее женщины не могли начать обучение данной профессии, заявки принимали только от мужчин, так как работа считалась «вредной».