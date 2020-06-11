Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM Жители Свердловской области массово приняли участие в акции «Окна России». Свои фотографии люди выкладывают в социальной сети «ВКонтакте».

В честь Дня России 12 июня 2020 года граждане украшают окна своих домов и мест работы, выставляя герб, флаг или другие символы страны. Оформление видно и с внешней стороны.

Со Свердловской области уже приняли участие ДЮЦ «Ровесник» (Красноуральск), Свердловский областной медицинский колледж, Музей разведчика Н.И. Кузнецова (Талица) и многие другие учреждения. Окна украшивают и простые жители Екатеринбурга, Качканара, Талицы, Нижнего Тагила, Махнёвского района и ещё многих других муниципалитетов региона.

«Я люблю свою Родину за красоту природы, за окружение родных и близких мне людей», — пишет одна из участниц акции из с. Малая Зоркальцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня отмечается День России.

Читайте ранее в этом сюжете: В День России на Среднем Урале запустят дополнительные электрички