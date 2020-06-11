Губаха, Пермский край, , 17:28 — REGNUM В Прикамье в COVID-центр в Березниках доставлены 19 граждан Туркмении для лечения от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-службе больницы.

Иностранцы работают и проживают в Губахе. Массовая госпитализация мигрантов произошла 10 июня. На машинах скорой помощи граждан Туркмении доставили в Краевую больницу им. Вагнера Е. А, на базе которой функционирует COVID-центр.

Напомним, на 11 июня (с начала пандемии) в Пермском крае выявлено 2 434 носителя SARS-CoV-2. Излечились от коронавирусной инфекции 1 444 пациента. Скончались 74 пациента: 33 — от коронавирусной инфекции, 41 — от сопутствующих заболеваний.