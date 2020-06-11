Волгоград, , 17:27 — REGNUM Виновной в причинении смерти по неосторожности признал суд 25-летнюю жительницу Суровикинского района Волгоградской области. Пока многодетная мать спала, её 11-месячный сын выполз на улицу и замёрз насмерть, сообщили 11 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Женщина в компании двух своих приятелей в декабре 2019 года распивала спиртные напитки. В доме в это время находились её дочери трёх и семи лет и 11-месячный сын. Мать проводила гостей утром и легла спать, рядом с ней на полу спал мальчик. Ребёнок проснулся, отполз к входной двери, открыл её — экспертиза установила, что дверь было достаточно просто толкнуть — и выполз на улицу. Тело сына, скончавшегося от общего переохлаждения, женщина обнаружила спустя несколько часов.

Приговором суда матери назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселения.