Подгорица, , 17:24 — REGNUM 96% граждан Черногории осведомлены о коронавирусе, говорится в исследовании Ipsos. Процент людей, которые боятся заразиться снизился с 81% в марте до 56% в конце мая.

«Если бы была разработана вакцина против коронавируса, вакцинировалась бы треть граждан, и это в основном те, кто больше беспокоится о риске заражения», — говорится в исследовании.

Согласно результатам исследования, большинство граждан применяют различные меры для предотвращения распространения коронавируса, такие как поддержание гигиены рук и лица, избегание посещений на дому, ношение масок, более частое использование дезинфицирующих средств.

Почти каждый четвертый опрошенный сообщил, что не соблюдает безопасное расстояние.

Результаты опроса показали, что восемь из 10 граждан считают, что Черногория должна открыть свои границы.