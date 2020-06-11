Пермь, , 17:14 — REGNUM В Пермском крае в день голосования по поправкам к Конституции, 1 июля, будет работать 1802 избирательных участка, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В организации проведения голосования задействуют 15,5 тыс. членов участковых избирательных комиссий, волонтеров, наблюдателей, правоохранителей. И организаторы, и электорат будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. Для граждан, которые 1 июля не смогут прийти на участок, предусмотрены дополнительные возможности: голосование до 1 июля, голосование по месту нахождения и голосование вне помещения для голосования.