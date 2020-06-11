Белгород, 11 июня 2020, 17:16 — REGNUM В окончательной редакции согласован закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины на территории Белгородской области», сообщает пресс-служба областной думы. В регионе запретили шуметь с 22:00 до 08:00.
Под действие документа подпадают многоквартирные и частные дома, земельные участки, на которых они расположены, дачи, объекты социальной инфраструктуры, гостиницы и прочие. С 22:00 до 08:00 запрещено шуметь, громко слушать музыку, петь и играть на музыкальных инструментах, использовать пиротехнику. Наказывать также смогут за «непринятие мер по отключению сигнализации автомобиля». Кроме того, тишину нужно соблюдать с 12:00 до 14:00 при ремонтно-строительных и погрузо-разгрузочных работах, в воскресенье и нерабочие праздничные дни.
К нарушителям могут применить предупреждение или штраф, который для граждан составит до пяти тысяч рублей, для юридических лиц до 100 тысяч рублей