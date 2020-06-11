Белгород, , 17:16 — REGNUM В окончательной редакции согласован закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины на территории Белгородской области», сообщает пресс-служба областной думы. В регионе запретили шуметь с 22:00 до 08:00.

Под действие документа подпадают многоквартирные и частные дома, земельные участки, на которых они расположены, дачи, объекты социальной инфраструктуры, гостиницы и прочие. С 22:00 до 08:00 запрещено шуметь, громко слушать музыку, петь и играть на музыкальных инструментах, использовать пиротехнику. Наказывать также смогут за «непринятие мер по отключению сигнализации автомобиля». Кроме того, тишину нужно соблюдать с 12:00 до 14:00 при ремонтно-строительных и погрузо-разгрузочных работах, в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

«При этом ограничения не коснутся мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка, ликвидации последствий различных катастроф, восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения, работ по капремонту в МКД и по уборке муниципалитетов, а также — проведения ряда массовых и публичных мероприятий», — уточнили в облдуме.

К нарушителям могут применить предупреждение или штраф, который для граждан составит до пяти тысяч рублей, для юридических лиц до 100 тысяч рублей