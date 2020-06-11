Тверь, , 17:13 — REGNUM Государственные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации вручил 11 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Государственные награды жителям Тверской области вручил губернатор Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Мы гордимся нашей страной с выдающейся историей и культурой, уникальным наследием, которые созданы трудом и талантами многих поколений. В год 75-летия Великой Победы отдаём дань памяти подвигу защитников Отечества, благодарим наших дорогих ветеранов за мужество, величие духа и преданность своей стране. Патриотические традиции поколения победителей всегда будут служить ярким примером и надёжной опорой в развитии России», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор также отметил важности внесения в Конституцию изменений, обеспечивающих защиту исторической правды. Поправки к Конституции Российской Федерации направлены на обеспечение суверенитета государства, расширение социальных гарантий, стабильное развитие страны на основе многовековых ценностей, отметил глава региона.

Орден Дружбы по поручению президента Владимира Путина Игорь Руденя вручил Почётному гражданину Тверской области Владимиру Суслову — бывшему председателю Калининского облисполкома, экс-главе администрации Тверской области, бывшему руководителю тверского почтамта.

«Для меня эта награда — признание моей деятельности, в том числе общественной, а также оценка труда коллег и товарищей, с которыми мы вместе работали в регионе. Почти 60 лет назад я приехал по распределению в Кимры. После этого живу на тверской земле. Сейчас радуюсь всему доброму, что происходит, несмотря на сложный период. Накануне праздника хочу пожелать, чтобы наша Россия и далее процветала и развивалась», — сказал Владимир Суслов.

Звания «Почётный гражданин Тверской области» удостоен Николай Курочкин — под его непосредственным руководством в 70−80-е годы XX века в Верхневолжье были построены десятки промышленных предприятий, создана опорная дорожная сеть, организовано регулярное пассажирское сообщение.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждён Дмитрий Щиголев — сотрудник Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил России. Благодарность президента РФ объявлена начальнику производственного отдела ООО «Дорожная строительная компания» Елене Весниной, работнику центра социального обслуживания Ржева и Ржевского района Елене Поярковой.

Высоких наград удостоены медицинские работники Тверской области. Глава региона обратился к медикам с благодарностью.

«Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за самоотверженный труд, преданность делу и подвиг, который вы сегодня совершаете каждый день ради спасения жизни и здоровья наших граждан», — обратился к медикам Игорь Руденя.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу областной клинической больницы Сергею Козлову, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» — заведующему отделением Ржевской центральной районной больницы Сергею Петроченко. Нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» от Минздрава России переданы старшей медсестре детской поликлиники №2 городской больницы №6 Твери Лидии Ароновой, врачу-онкологу областного онкодиспансера Игорю Уварову. Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено старшей медсестре офтальмологического отделения городской больницы №7 Твери Надежде Малининой.

Игорь Руденя вручил Почетный знак «Слава Матери» многодетным мамам из Калязинского и Торжокского районов Марине Антоненко и Галине Мостаковой и другие региональные награды заслуженным деятелям Верхневолжья: знаки «За заслуги в развитии Тверской области», «За доблестную службу в Тверской области», «Во благо земли Тверской». Также почётные грамоты и благодарности переданы представителям социальной сферы, промышленных предприятий, правоохранительных структур, волонтерам движения «Мы вместе», которые в непростой эпидемиологической ситуации оказывают помощь пожилым людям.

Губернатор также вручил восьмерым тверским школьникам паспорта гражданина Российской Федерации.

«Хочу пожелать вам, нашим молодым гражданам, учиться, трудиться и жить так, чтобы вписать свою страницу в историю страны, Тверской области, чтобы вами гордилась российская земля», — сказал Игорь Руденя.