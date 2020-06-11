Оренбург, , 17:12 — REGNUM Оренбург не включили в список городов, в которых пройдет перенесенный на 24 июня парад Победы. Торжественные мероприятия проведут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России. Оренбург не попадает ни под одну категорию.

Кроме того, в Оренбургской области продолжает действовать режим безопасного поведения граждан. По состоянию на 11 июня в регионе подтверждено 2 580 случаев заражения коронавирусом. Умерли десять пациентов. Выздоровели 1 827 пациентов.

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