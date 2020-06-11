Тюмень, , 17:10 — REGNUM В Тюмени региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» накануне Дня России принял в ряды курсантов несколько юношей. Сотрудникам центра были вручены флаги РФ для участия во флешмобе «Флаги России. 12 июня», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в учреждении.

Новые курсанты «Аванпоста»

Чести дать старт акции #ФлагиРоссии в регионе — поднять флаг России — удостоился преподаватель центра Станислав Калашников. С напутственным словом и призывом честно и доблестно защищать Родину к курсантам обратился руководитель центра «Аванпост» Николай Савченко. Флаги России получили сотрудники центра, которые, согласно условиям акции, украсят ими фасады жилых домов. Затем они должны сделать публикацию фотографии установленного стяга в социальных сетях с хештегами #ФлагиРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия.

Отметим, что центр «Аванпост» является координатором деятельности системы добровольной подготовки к военной службе в Тюменской области. В учреждении обучаются более 400 детей и подростков.