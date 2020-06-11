Курск, , 17:07 — REGNUM В Курской области из 79 зарегистрированных 11 июня новых случаев заражения коронавирусом 43 выявлено у женщин и 36 — у мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки коронавирус подтвердили у одного ребёнка младше 14 лет и одного подростка младше 17 лет, у девяти человек от 18 до 29 лет, 34 человек от 30 до 49 лет, 26 человек от 50 до 64 лет и восьми человек старше 65 лет.

Из 3769 подтвержденных случаев заражения 2068 выявлено в Курске, 214 — в Железногорске, 192 — в Курском районе, 131 — в Поныровском районе, 90 — в Золотухинском районе, 71 — в Щиграх, 69 — в Октябрьском районе, 64 — в Курчатовском и Обоянском районах, 62 — в Кореневском районе, 61 — во Льгове, 59 — в Фатежском районе, 50 — в Черемисиновском, 44 — в Тимском, 41 — в Мантуровском, 40 — в Медвенском, по 37 — в Горшеченском и Большесолдатском районах, 33 — в Беловском, по 32 — во Льговском и Касторенском районах, 31 — в Суджанском, 27 — в Щигровском, 24 — в Железногорском, 23 — в Солнцевском, 23 — в Глушковском, 21 — в Конышевском, 20 — в Хомутовском районе, 19 — в Дмитриеве, по 18 — в Пристенском районе и Фатеже, 17 — в Советском районе, 15 — в Судже, девять — в Дмитриевском районе, по шесть — в Рыльском районе и Рыльске, один случай — в Курчатове.

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