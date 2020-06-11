Москва, , 17:04 — REGNUM Температура воздуха в Москве днём в четверг, 11 июня, достигла 30 градусов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По состоянию на 15:00 на метеостанции ВДНХ воздух прогрелся ровно до +30 °С. При этом в столице наблюдается слабый южный ветер, атмосферное давление составляет 748 мм ртутного столба.

Напомним, ранее в центре погоды «Фобос» не исключили, что сегодня в Москве может повториться рекорд 1998 года, когда столбики термометров достигли отметки +31,3 °С.

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