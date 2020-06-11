Владикавказ, , 17:13 — REGNUM Ограничения, действующие в рамках борьбы с распространением коронавируса, продлены в Северной Осетии до 30 июня 2020 года. При этом в республике принят ряд послаблений ранее введенных мер, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, согласно указу главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, смогут открыться уличные кафе и предприятия общепита с летними верандами при условии размещении столов на расстоянии не менее 1,5 метра с посадкой по одному-два человека.

Свою деятельность в период режима повышенной готовности в республике могут возобновить рынки, многофункциональные центры (МФЦ), организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические и финансовые консультации, а также торговые центры за исключением развлекательных и игровых зон на их территории.

Напомним, ранее в Северной Осетии вернулись к работе музеи, библиотеки, стоматологические клиники и кабинеты, а также организации, осуществляющие подготовку водителей транспортных средств. Кроме того, жителям республики разрешили заниматься спортом на открытом воздухе.

По данным федерального оперативного штаба, к 10:35 11 июня в Северной Осетии зафиксировано 3440 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и 58 летальных исходов. Выздоровели в республике 3165 человек с COVID-19, или 92% от общего числа людей с подтвержденным диагнозом.