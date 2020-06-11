Брюссель, , 17:00 — REGNUM Еврокомиссия намерена составить список «безопасных стран», из которых будет разрешен въезд туристов после открытия границ Евросоюза, 11 июня сообщает агентство Reuters.

Список для путешественников из стран, не входящих в блок, ожидается уже в июле. С самого начала в нем должны появиться страны Западных Балкан.

«Я думаю, что этот список будет расширяться. Возможно, не каждый день, но, по крайней мере, от недели к неделе» , — сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Юлва Йоханссон.

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