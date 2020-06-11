Брюссель, 11 июня 2020, 17:00 — REGNUM Еврокомиссия намерена составить список «безопасных стран», из которых будет разрешен въезд туристов после открытия границ Евросоюза, 11 июня сообщает агентство Reuters.
Список для путешественников из стран, не входящих в блок, ожидается уже в июле. С самого начала в нем должны появиться страны Западных Балкан.
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