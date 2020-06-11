Калуга, 11 июня 2020, 18:52 — REGNUM В Калужской области в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» посадили сеянцы ели европейской и сосны на площади более 2,6 тыс. гектаров. План весеннего лесовосстановления был перевыполнен на 24%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Работы по лесовосстановлению проведены на территории всех лесничеств области. В числе лидеров — Юхновское (305 га), Износковское (274 га) и Медынское (272 га) лесничества.
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