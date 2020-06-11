Рязань, 11 июня 2020, 16:59 — REGNUM Девочка весом почти пять килограммов родилась в областном перинатальном центре Рязани 11 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Ей помогли появиться на свет при помощи операции кесарева сечения.
Беременная женщина поступила в перинатальный центр на вторые сутки возобновления работы медучреждения. Врачи диагностировали крупный плод в тазовом предлежании и приняли решение проводить операцию кесарева сечения.
С момента открытия перинатального центра 10 июня сюда поступили уже 30 пациенток и родились восемь детей.