Рязань, , 16:59 — REGNUM Девочка весом почти пять килограммов родилась в областном перинатальном центре Рязани 11 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Ей помогли появиться на свет при помощи операции кесарева сечения.

Беременная женщина поступила в перинатальный центр на вторые сутки возобновления работы медучреждения. Врачи диагностировали крупный плод в тазовом предлежании и приняли решение проводить операцию кесарева сечения.

«Так примерно в половину одиннадцатого утра 11 июня на свет появилась девочка весом 4970 граммов. Нам не так важно, рождаются мальчики или девочки. Гораздо важнее понимать, что дети, появившиеся на свет, здоровы. Если это так, значит, мы правильно и своевременно выбрали метод родоразрешения», — рассказала главный врач перинатального центра Ирина Девятова.

С момента открытия перинатального центра 10 июня сюда поступили уже 30 пациенток и родились восемь детей.