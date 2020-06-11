Нижний Новгород, , 16:56 — REGNUM В Нижегородской области медицинские организации получили первую поставку препарата от коронавирусной инфекции «Авифавир», — сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Отечественный препарат для лечения COVID-19 создан Российским фондом прямых инвестиций и группой компаний «ХимРар» на основе японского «Фавипиравира». Разработчики утверждают, что эффективность российского препарата — выше 80%. Оно показало высокую эффективность при лечении коронавирусных больных в ходе клинических испытаний, которые проходили, в том числе и в Нижегородской области.

Для защиты от подделок каждая упаковка лекарства промаркирована индивидуальным цифровым кодом, подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный знак» В свободной продаже препарата не будет, он будет назначаться только в больницах и применяться под надзором врачей.

В течение этой недели препарат получат 35 регионов России. Кроме Нижегородской, лекарство поступило в больницы Московской области, Ленинградской, Кировской областей, Республики Татарстан, Новгородской области, а также Екатеринбурга.

В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов «Авифавира». При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год, — говорят разработчики.