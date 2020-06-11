Кострома, , 16:49 — REGNUM Глава администрации города Буй Костромской области Игорь Ральников удовлетворён своей работой по профилактике заболеваемости коронавирусом, несмотря на неутешительную статистику. Об этом чиновник заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Игорь Ральников Admbuy.ru

«Я оцениваю свою работу удовлетворительно. Меры приняты. Все штатные процедуры — то, на что непосредственно может повлиять администрация муниципального образования, у нас проводятся. Тем не менее наплыв приезжих и очаги, которые возникают в организациях, которые нам не подотчётны, к сожалению, дают нам такие вещи. Порядка 70% заражённых — это семейные очаги. То есть идёт человек с железной дороги, с работы вахтовым методом и несёт заразу в семьи», — сказал Ральников.

По количеству инфицированных SARS-CoV-2 город Буй и Буйский район занимают второе место среди муниципалитетов Костромской области после областного центра — Костромы. Из 1028 заражённых в регионе на эти территории приходится 230 человек. Активный прирост инфицированных в муниципалитете не прекращается несколько недель.

Подобная статистика вызвала у областных властей вопросы о качестве работы муниципального руководства. По требованию губернатора региона Сергея Ситникова в Буй 10 июня выехала его заместитель Ольга Ерёмина, которая по итогам встречи с руководством района и города тактично сообщила о «своевременной и более чёткой отработке конкретных деталей и механизмов».

«Вчера мы проговорили с Ольгой Львовной. Вторая окружная больница Костромы возьмёт на себя прибывающих на территорию города Буя сотрудников с признаками заболевания, работающих вахтовым методом в Москве. Система такая: «Мостоотряд-90» (столичная строительная компания, в которой работает большинство буйских вахтовиков — прим. ИА REGNUM) перед тем, как отправить человека домой, делает ему тест на коронавирус. Когда человек едет сюда, результаты отправляют нам», — сообщил ИА REGNUM Игорь Ральников.

Ответить на вопрос, почему решение об изоляции инфицированных вахтовиков в Буе было принято спустя несколько месяцев после начала эпидемии, чиновник затруднился.

Напомним, сейчас в Буе и Буйском районе имеется три основных источника распространения коронавируса. В апреле вспышку SAR-CoV-2 зафиксировали на местной железнодорожной станции. Позднее, в начале июня коронавирусом от пациента заразились сразу 11 медиков районной больницы. Общую ситуацию ухудшила история с распространением SAR-CoV-2 по семьям вахтовиков.