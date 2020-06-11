Рязань, , 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. На прощании были родные и близкие мужчины.

Сергея Захарова отпевали в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново. Похоронили погибшего в селе Кузьминское. На кладбище принесли 14 венков, один из которых был без подписи. Венка от Михаила Ефремова не было, сообщает РИА Новости.

По данным издания Rzn.info, похороны оплатила его вдова.

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