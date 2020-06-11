Тбилиси, , 16:46 — REGNUM В Грузии коронавирусом заразились еще три человека, санитарки Тбилисской республиканской больницы, где проходят лечение больные COVID-19 пациенты. Три новых случая были подтверждены в результате лабораторных исследований 11 июня. Об этом журналистам сообщил директор больницы Леван Гофодзе.

По его информации, вчера, 10 июня, в больнице был выявлен первый случай, и это была санитарка, которая убирала в коридорах больницы. Леван Гоподзе утверждает, что никакого контакта с инфицированными пациентами эта сотрудница не имела, поэтому установить источник ее заражения он затрудняется. По словам директора больницы, над этим вопросом в настоящее время работают эпидемиологи.

Всего на данный момент в этой клинике коронавирусом инфицированы 4 сотрудницы. По заявлению Левана Гоподзе, в больнице проводится регулярное тестирование всех медицинских работников, и последнее такое тестирование было проведено совсем недавно. Но после выявления 4 зараженных санитарок весь персонал клиники пройдет повторное тестирование.

На официальном сайте новые случаи коронавируса пока не отражены, и там числится 831 инфицированный.