Красногорск, , 16:42 — REGNUM В Подмосковье пассажиропоток на маршрутах общественного транспорта Подмосковья за неделю вырос на 14%. Об этом сообщает пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По сравнению с данными на 4 июня пассажиропоток в регионе вырос еще на 14%. В министерстве прогнозируют дальнейшее увеличение числа пассажиров в связи с послаблением ограничений. В случае нехватки транспорта, на линии обещают вывести дополнительные автобусы.