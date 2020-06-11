Курск, , 16:42 — REGNUM В Курске запланированный на 24 июня парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли на 23 августа. Как сообщило ИА «Секунда», такое решение было принято на заседании оперативного штаба 11 июня.

В Курске проведение парада приурочат к годовщине завершения битвы на Курской дуге. Отложить проведение парада власти региона решили из-за сложной эпидемической обстановки по коронавирусу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, парад Победы в Москве пройдёт 24 июня. Из-за эпидемии коронавируса его не стали проводить 9 мая. Некоторые регионы приняли такое же решение, но некоторые отложили проведение парада ещё раз. Шествие «Бессмертного полка» перенесено на 26 июля — День военно-морского флота РФ.

Читайте развитие сюжета: В Курской области обновили карту распространения коронавируса