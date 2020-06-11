Нижний Новгород, , 16:41 — REGNUM В Нижегородской области с 12 июня вновь открываются все парки и скверы. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

«Парки и скверы всегда были любимыми местами отдыха. Считаю правильным, если они будут доступны там, где это позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка», — пояснил глава региона и добавил, что окончательные решения будут приниматься оперативными штабами муниципалитетов. Также муниципалитеты смогут принимать решения об открытии пляжей и других общественных территорий.

В то же время Никитин напомнил о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и не допускать скопления людей. Контролировать ситуацию должны ответственные лица.

По-прежнему сохраняется ранее объявленный карантин в Дивееве, Кулебаках, Павлове и Выксе.

Как сообщало ИА REGNUM, также с 12 июня в регионе отменяется действие цифровых пропусков — QR-кодов. Губернатор отмечал, что послабления вводятся на фоне действия первого этапа смягчения ограничений.

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